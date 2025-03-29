Трамп опубликовал видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп считает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения безопасности на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. На встрече с журналистами в Белом доме политик подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.