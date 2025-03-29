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Трамп опубликовал видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что американская сторона уже имела опыт защиты острова в прошлом. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что защитит Гренландию от России и Китая.

Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что американская сторона уже имела опыт защиты острова в прошлом. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Truth Social.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп объяснил, зачем США нужна Гренландия.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в видео.

В ролике также упоминается, что США уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны. Эти заявления в ролике сделаны на фоне архивных кадров.

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп считает, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения безопасности на фоне якобы растущей угрозы со стороны Китая и России. На встрече с журналистами в Белом доме политик подчеркнул, что у Америки нет другого выбора.