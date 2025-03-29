Экс-гендиректор «Телты» тайно заключил контракт на СВО и сбежал из-под ареста

«После того, как суд перевел Высокова из СИЗО под домашний арест, он подписал контракт с Минобороны о своем участии в СВО без уведомления следствия. Он около недели находился в учебной части Воронежской области, когда его забрали правоохранительные органы и этапировали в Москву как фигуранта уголовного дела о хищении», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.