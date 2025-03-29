Экс-гендиректор «Телты» тайно заключил контракт на СВО и сбежал из-под ареста

Бывший топ-менеджер завода «Телта» Высоков пытался скрыться на СВО от уголовного дела.
Бывший заместитель учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высоков из-под домашнего ареста сбежал в зону специальной военной операции (СВО), но был задержан и этапирован в Москву. Об этом сообщают правоохранительные органы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто выпускает пермский завод «Телта», давший взятку Шамарину.
«После того, как суд перевел Высокова из СИЗО под домашний арест, он подписал контракт с Минобороны о своем участии в СВО без уведомления следствия. Он около недели находился в учебной части Воронежской области, когда его забрали правоохранительные органы и этапировали в Москву как фигуранта уголовного дела о хищении», — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Минобороны собирается расторгнуть контракт с Высоковым, так как он обманул ведомство, не сообщив о своем процессуальном статусе. Мужчина обвиняется в хищении 48 млн рублей. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы.