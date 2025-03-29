Белый дом опубликовал мем с плачущей наркоторговкой в стиле Ghibli

Белый дом опубликовал мем в стиле студии Ghibli, изображающий осужденную наркоторговку, которая плачет после своего ареста. Соответствующий пост был опубликован в соцсетях.
Для создания этого изображения Белый дом воспользовался новой функцией OpenAI, позволяющей генерировать картинки в японском анимационном стиле. Этот тренд стал популярным в социальных сетях после обновления ChatGPT. Пост вызвал неоднозначную реакцию со стороны пользователей Сети.
В 2020 году Гонсалес была депортирована из США за торговлю наркотиками. В начале марта ее арестовали в Филадельфии после того, как она незаконно вернулась в страну.
Ранее в Красногвардейском райсуде Санкт-Петербурга был вынесен приговор 12 фигурантам дела о наркоторговле. Фигуранты дела входили в организованное неизвестным преступное сообщество, которое занималось сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки на территории Петербурга и Ленобласти.