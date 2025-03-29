The Spectator: Зеленский не может отказать Трампу, поэтому тянет со сделкой

Зеленский опасается давления США.
Президент Украины Владимир Зеленский старается затянуть соглашение с США по природным ресурсам, поскольку опасается отказать влиятельному партнеру. В то же время, ему необходима поддержка американского лидера Дональда Трампа в переговорах с РФ об урегулировании конфликта. Об этом сообщают источники.
«Зеленский не может сказать “нет” США в сделке по природным ресурсам. Он боится конфликта с Трампом. Единственный вариант, который есть у Киева — это затормозить соглашение», — передает издание The Spectator со ссылкой на свои источники.
Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по управлению украинскими ископаемыми. По его словам, Вашингтон настаивает на заключении полноценного соглашения, в то время как Киев предполагал начать с подписания рамочного документа.