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The Spectator: Зеленский не может отказать Трампу, поэтому тянет со сделкой

Президент Украины Владимир Зеленский старается затянуть соглашение с США по природным ресурсам, поскольку опасается отказать влиятельному партнеру. В то же время, ему необходима поддержка американского лидера Дональда Трампа в переговорах с РФ об урегулировании конфликта. Об этом сообщают источники.

Зеленский опасается давления США.

Президент Украины Владимир Зеленский старается затянуть соглашение с США по природным ресурсам, поскольку опасается отказать влиятельному партнеру. В то же время, ему необходима поддержка американского лидера Дональда Трампа в переговорах с РФ об урегулировании конфликта. Об этом сообщают источники.

«Зеленский не может сказать “нет” США в сделке по природным ресурсам. Он боится конфликта с Трампом. Единственный вариант, который есть у Киева — это затормозить соглашение», — передает издание The Spectator со ссылкой на свои источники.

Ранее Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по управлению украинскими ископаемыми. По его словам, Вашингтон настаивает на заключении полноценного соглашения, в то время как Киев предполагал начать с подписания рамочного документа.