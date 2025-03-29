В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к срокам до 150 лет

Сальвадор в настоящий момент считается самой безопасной страной в Латинской Америке из-за низкого уровня убийств — 1,89 на 100 тысяч человек в 2024 году, который был достигнут благодаря жесткой политике президента Найиба Букеле, направленной на снижение уровня насилия со стороны банд. Однако это достигается посредством массовых задержаний — в тюрьмах как бандиты и их сообщники с марта 2022 года, когда в стране выл введен режим ЧС, оказались около 83 тысячи человек. Правозащитники при этом указывают на произвольный характер задержаний и долгое содержание в тюрьмах без суда.