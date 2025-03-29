Российский танкист хитростью победил пленившего его солдата ВСУ

«Боец ВСУ начинает затвор передергивать и у него ловит клина автомат. Я понял что надо что-то делать, давай с ним [разговаривать]. Тут под руку, то ли чурка то ли камень попался, заехал ему по башке и все, победа наша. Разобрал его автомат и выкинул, на прицел его и вперед в плен, с мыслями что танк то я [упустил], пленного приведу может пожалеют», — рассказал сам танкист, который смог избежать плена со стороны ВСУ и выжить.