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Полицейские спасли мужчину от прыжка с 12 этажа дома в подмосковной Лобне

Подмосковные полицейские в Лобне спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с 12 этажа дома. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: Соцсети

«В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на ул. Жирохова, мужчина перелез через парапет пожарной лестницы на 12 этаже и собирается спрыгнуть. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Благодаря слаженным и профессиональным действиям им удалось предотвратить попытку совершения необдуманного поступка 37-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина доставлен в медицинское учреждение.