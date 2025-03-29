Полицейские спасли мужчину от прыжка с 12 этажа дома в подмосковной Лобне

«В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Лобня поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на ул. Жирохова, мужчина перелез через парапет пожарной лестницы на 12 этаже и собирается спрыгнуть. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Благодаря слаженным и профессиональным действиям им удалось предотвратить попытку совершения необдуманного поступка 37-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.