Лабковский хотел судиться с Telegram за нарушение авторских прав

Согласно информации из документов, в марте прошлого года психолог Михаил Лабковский подал в Мосгорсуд иск на мессенджер Telegram о нарушении авторских прав, так как один из каналов, расположенный на платформе, незаконно выложил его видео «Почему счастье нельзя купить». Сейчас канал недоступен, как указывает Telegram, «в связи с нарушением авторских прав».