Лабковский хотел судиться с Telegram за нарушение авторских прав

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Психолог Михаил Лабковский хотел судиться с мессенджером Telegram из-за нарушения авторских прав, он подавал иск в Мосгорсуд, однако суд не стал его рассматривать, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно информации из документов, в марте прошлого года психолог Михаил Лабковский подал в Мосгорсуд иск на мессенджер Telegram о нарушении авторских прав, так как один из каналов, расположенный на платформе, незаконно выложил его видео «Почему счастье нельзя купить». Сейчас канал недоступен, как указывает Telegram, «в связи с нарушением авторских прав».
Суд принял иск, однако отправил его на доработку из-за того, что истец не приложил «доказательства, подтверждающие направление копии искового заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика» и дал Лабковскому месяц на исправление, чего психолог не сделал.
«Не исправлены недостатки искового заявления и документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения», — говорится в документах.