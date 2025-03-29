В Германии прокомментировали ролик Трампа про защиту Гренландии от РФ

Как сообщало URA.RU, ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он отметил, что американская сторона уже имела опыт защиты острова во время Второй мировой войны.