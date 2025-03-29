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В Германии прокомментировали ролик Трампа про защиту Гренландии от РФ

Ролик президента США Дональда Трампа, где он говорит о защите Гренландии от России и Китая, является очень опасной угрозой. Американский президент пойдет на любые шаги, чтобы получить остров. Такое мнение высказала немецкая газета Bild.

Слова Трампа о защите Гренландии расценили как серьезную угрозу.

Ролик президента США Дональда Трампа, где он говорит о защите Гренландии от России и Китая, является очень опасной угрозой. Американский президент пойдет на любые шаги, чтобы получить остров. Такое мнение высказала немецкая газета Bild.

«Помпезная постановка больше похожа на очередную опасную угрозу. В очередной раз становится ясно, что Трамп настроен крайне серьезно», — уточнила газета.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему Трамп добивается присоединения Гренландии: какие интересы РФ затронет сделка.

Как пишет издание, заявление Трампа можно расценивать как-то, что США просто должны заполучить Гренландию. Для достижение этой цели американский президент сделает все возможное.

Как сообщало URA.RU, ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он отметил, что американская сторона уже имела опыт защиты острова во время Второй мировой войны.