В Германии прокомментировали ролик Трампа про защиту Гренландии от РФ

Слова Трампа о защите Гренландии расценили как серьезную угрозу.
Ролик президента США Дональда Трампа, где он говорит о защите Гренландии от России и Китая, является очень опасной угрозой. Американский президент пойдет на любые шаги, чтобы получить остров. Такое мнение высказала немецкая газета Bild.
«Помпезная постановка больше похожа на очередную опасную угрозу. В очередной раз становится ясно, что Трамп настроен крайне серьезно», — уточнила газета.
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Как пишет издание, заявление Трампа можно расценивать как-то, что США просто должны заполучить Гренландию. Для достижение этой цели американский президент сделает все возможное.
Как сообщало URA.RU, ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик, в котором подчеркивается готовность Вашингтона обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая. Он отметил, что американская сторона уже имела опыт защиты острова во время Второй мировой войны.