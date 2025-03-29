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В США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

Бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон считает, что России следует захватить Одессу и лишить Украину доступа к Черному морю. Он предложил радикальные меры в гипотетическом обращении к российскому президенту Владимиру Путину.

В США считают, что России следует лишить Украину доступа к Черному морю, взяв под контроль Одессу (архивное фото).

Бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон считает, что России следует захватить Одессу и лишить Украину доступа к Черному морю. Он предложил радикальные меры в гипотетическом обращении к российскому президенту Владимиру Путину.

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«Если бы я сейчас был [Владимиром] Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — заявил Лоуренс Уилкерсон в интервью youtube-каналу Dialogue Works.

В последние дни украинские представители начали опасаться потери Одессы, передает «Ридус». Их страх связан с тем, что американский президент Дональд Трамп поддерживает такой исход событий. Об этом говорили помощники украинского лидера Владимира Зеленского. На днях координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил о том, что корабли НАТО зашли в порт Одессы Недавно в городе звучали взрывы, сообщает RT.