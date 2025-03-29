В США обратились к Путину с радикальным призывом по Одессе

В последние дни украинские представители начали опасаться потери Одессы, передает «Ридус». Их страх связан с тем, что американский президент Дональд Трамп поддерживает такой исход событий. Об этом говорили помощники украинского лидера Владимира Зеленского. На днях координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил о том, что корабли НАТО зашли в порт Одессы Недавно в городе звучали взрывы, сообщает RT.