NYP: россиянку решили депортировать из США за ввоз эмбрионов лягушек

«Ксения Петрова содержится под стражей в иммиграционном и таможенном управлении США (ICE) в Луизиане после того, как она была взята под стражу в аэропорту Бостона Логан после возвращения из личной поездки во Францию 16 февраля. Ее исследовательская виза была аннулирована, поскольку она не задекларировала надлежащим образом эмбрионы лягушек, которые она привезла в страну», — передают авторы материала.