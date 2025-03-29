NYP: россиянку решили депортировать из США за ввоз эмбрионов лягушек

Российского биолога решили депортировать из США, после того, как ее задержали таможенники за незаконный провоз эмбрионов лягушек, без декларирования.
Российская ученая Ксения Петрова, работающая в Гарвардской медицинской школе, была задержана иммиграционными властями США за недекларирование эмбрионов лягушки. Инцидент произошел в аэропорту Бостона после возвращения Петровой из Франции 16 февраля. Об этом сообщает газета New York Post.
«Ксения Петрова содержится под стражей в иммиграционном и таможенном управлении США (ICE) в Луизиане после того, как она была взята под стражу в аэропорту Бостона Логан после возвращения из личной поездки во Францию 16 февраля. Ее исследовательская виза была аннулирована, поскольку она не задекларировала надлежащим образом эмбрионы лягушек, которые она привезла в страну», — передают авторы материала.
Адвокат задержанной, Григорий Романовский, комментируя ситуацию, отметил, что агенты иммиграционной службы действовали в рамках своих полномочий. «Как бы я ни был расстроен действиями ICE, они не виноваты и просто выполняют свою работу», — заявил он телеканалу Fox News.
Отмечается, что Петрова перевозила эмбрионы лягушек по просьбе французской лаборатории, сотрудничающей с Гарвардом. Она не была осведомлена о необходимости декларировать такой груз на таможне, что стало причиной ее задержания. После ареста ей предложили вернуться на родину или во Францию для оформления новой визы. Ученая покинула Россию в 2022 году.