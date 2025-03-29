Игры со спичками обернулись трагедией: в подвале сгорел ребёнок

Двоих детей, оказавшихся в огненном плену, удалось вытащить через окно. Врачи оказали им необходимую помощь, благодаря чему их жизни удалось спасти. Однако третьему ребёнку, родившемуся в 2021 году, помочь не удалось — он скончался от полученных ожогов.
Согласно заключению медицинских экспертов, у выживших детей зафиксированы ожоги лица, шеи, рук, ног и бёдер. Погибший ребёнок получил термические травмы четвёртой степени — ожогами было покрыто 100% тела.
В рамках расследования инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится пожарно-техническая экспертиза, направленная на выяснение обстоятельств и причин возгорания. Назначена доследственная проверка.
Эта трагедия вновь напоминает о том, насколько важно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Подвальные помещения должны быть надёжно закрыты, а огнеопасные предметы — храниться в недоступных местах.