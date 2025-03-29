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Игры со спичками обернулись трагедией: в подвале сгорел ребёнок

Vaib.uz (Узбекистан. 29 марта). Страшная трагедия произошла 23 марта в Янгикурганском районе Наманганской области. Трое малолетних детей спустились в подвал одного из домов, где решили поиграть со спичками и попытались разжечь огонь с помощью дров и сена. Однако «игра» закончилась трагически — в подвале вспыхнул пожар. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».

Двоих детей, оказавшихся в огненном плену, удалось вытащить через окно. Врачи оказали им необходимую помощь, благодаря чему их жизни удалось спасти. Однако третьему ребёнку, родившемуся в 2021 году, помочь не удалось — он скончался от полученных ожогов.

Согласно заключению медицинских экспертов, у выживших детей зафиксированы ожоги лица, шеи, рук, ног и бёдер. Погибший ребёнок получил термические травмы четвёртой степени — ожогами было покрыто 100% тела.

В рамках расследования инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводится пожарно-техническая экспертиза, направленная на выяснение обстоятельств и причин возгорания. Назначена доследственная проверка.

Эта трагедия вновь напоминает о том, насколько важно следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Подвальные помещения должны быть надёжно закрыты, а огнеопасные предметы — храниться в недоступных местах.