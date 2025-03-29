Игры со спичками обернулись трагедией: в подвале сгорел ребёнок

Vaib.uz (Узбекистан. 29 марта). Страшная трагедия произошла 23 марта в Янгикурганском районе Наманганской области. Трое малолетних детей спустились в подвал одного из домов, где решили поиграть со спичками и попытались разжечь огонь с помощью дров и сена. Однако «игра» закончилась трагически — в подвале вспыхнул пожар. Об этой истории рассказал телеканал «Миллий».