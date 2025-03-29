Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году

«В тот же день Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания…, решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках…, таким образом оказать воздействие на руководство ФКУ ИК-46 и добиться ослабления условий и режима отбывания наказания», — говорится в документе. В итоге бунт был подавлен.