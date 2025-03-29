Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году

Инцидент произошел 25 сентября 2019 года. По данным следствия, к беспорядкам призывал осужденный 1960 года рождения, который во время бунта угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Осужденные уничтожили в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды. Причины бунта не уточнялись.
По данным суда, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники изъяли средства связи, которые осужденным запрещено иметь при себе. Как следует из показаний свидетелей, речь идет о сотовых телефонах, обнаруженных в тайнике санузла.
«В тот же день Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания…, решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках…, таким образом оказать воздействие на руководство ФКУ ИК-46 и добиться ослабления условий и режима отбывания наказания», — говорится в документе. В итоге бунт был подавлен.
Позже Невьянский городской суд приговорил участников бунта на сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд данное решение оставил без изменения.