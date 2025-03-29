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Появилось видео, как танкист РФ хитростью победил пленившего его солдата ВСУ

Российский танкист, оставшийся единственным выжившим после атаки на его танк, смог избежать плена, перехитрив украинского солдата. В интернете появились кадры с моментом, когда боец ВСУ изначально удерживал на прицеле бойца РФ и тот срочно искал способ избежать незавидной участи.

Боец ВСУ попытался застрелить солдата РФ, но у него заклинило автомат.

Российский танкист, оставшийся единственным выжившим после атаки на его танк, смог избежать плена, перехитрив украинского солдата. В интернете появились кадры с моментом, когда боец ВСУ изначально удерживал на прицеле бойца РФ и тот срочно искал способ избежать незавидной участи.

На кадрах видно, как украинский военный удерживает на мушке бойца ВС РФ. Последний рисковал оказаться в плену. Его спасла его импровизация, когда он смог подобраться к своему противнику поближе, отвлекая внимание разговорами. Параллельно с этим сам боец ВСУ разговаривал со своим командованием, пытаясь понять, стоит ему захватывать в плен своего противника или нет. И уже в тот момент, когда украинский военный попытался застрелить солдата РФ, у него заклинило автомат и российский танкист смог воспользоваться ситуацией, оглушив своего противника. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «Война. История. Оружие».

Об истории стало известно еще накануне. До этого в ходе операции по зачистке Викторовки в Курской области, бойцы 150-го мотострелкового полка, входящие в состав оперативной группировки «Север», взяли в плен украинского солдата. Пленный сообщил, что отступающие части ВСУ организуют задерживающие отряды для торможения наступления российских войск.