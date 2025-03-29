На трех реках Башкирии поднялся уровень воды.

В селе Воскресенское Мелеузовского района на реке Тор уровень воды поднялся на 4 сантиметра, текущий уровень составляет 208 сантиметров, а выход реки на пойму — 300 сантиметров. В деревне Дюсяново Бижбулякского района уровень воды достиг почти полуметра, за сутки он увеличился на 4 сантиметра, а выход реки на пойму составил 520 сантиметров.