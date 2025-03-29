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На трех реках Башкирии поднялся уровень воды

На трех реках Башкирии поднялся уровень воды.

Источник: МЧС РБ

Как сообщили в госкомитете РБ по ЧС, максимальный рост уровня воды был зафиксирован в деревне Дюсяново Бижбулякского района. За сутки уровень воды на реке Деме увеличился на 6 сантиметров и достиг 410 сантиметров.

В селе Воскресенское Мелеузовского района на реке Тор уровень воды поднялся на 4 сантиметра, текущий уровень составляет 208 сантиметров, а выход реки на пойму — 300 сантиметров. В деревне Дюсяново Бижбулякского района уровень воды достиг почти полуметра, за сутки он увеличился на 4 сантиметра, а выход реки на пойму составил 520 сантиметров.

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о подтоплениях в Чишминском районе.

На контроле находятся четыре ситуации в трёх муниципальных образованиях: город Уфа, Архангельский и Чишминский районы.

Наблюдается снижение уровня воды:

на реке Белой в Уфе, текущий уровень составляет 332 сантиметра, снижение уровня воды — на 27 сантиметров, выход реки на пойму — 600 сантиметров;

на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района, текущий уровень — 216 сантиметров, снижение уровня воды — на 12 сантиметров, выход реки на пойму — 410 сантиметров.

Юмагузинское и Нугушское водохранилища работают в режиме наполнения. Павловское водохранилище функционирует в транзитном режиме.

Ранее в Башкирии паводок обесточил несколько населенных пунктов.