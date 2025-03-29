Число погибших при землетрясении в Мьянме резко возросло

В Мьянме землетрясение произошло накануне НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПадающие небоскребы и тотальные разрушения: как выглядит землетрясение в Бангкоке. Фоторепортаж.
Число жертв землетрясения, произошедшего в Мьянме накануне, достигло 694 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — передают журналисты. Это одно из самых сильных землетрясений в азиатском регионе за последние годы.
Землетрясение вызвало значительные разрушения, многие здания были повреждены или уничтожены, передает «Ридус». Власти страны и международные организации приступили к оказанию помощи пострадавшим и проведению спасательных операций. Россия готова оказать помощь пострадавшим. Спасатели МЧС выехали на место, сообщает деловая газета «Взгляд».