ВСУ продают в интернете украденную с Курской области водку

«Трофейная водка. Бренди трофейный из Курской области», — хвастаются захваченными товарами украинцы в своих telegram-каналах. Соответствующие скриншоты передают РИА Новости. Анализ данных социальных сетей показал, что среди украденных предметов находятся даже такие мелочи, как чехлы для телефонов. По данным журналистов в интернете можно найти множество объявлений о продаже вещей, которые, как утверждается самими украинцами, были украдены в Курской области.