КНБ раскрыл схему нелегальной миграции в Актюбинской области

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Департамент КНБ по Актюбинской области пресек канал нелегальной миграции.
Местный житель организовал схему, которая позволила более 120 иностранцам легализоваться на территории Казахстана, в обход законодательства, путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.
«20 марта 2025 года решением суда г. Актобе организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорен к одному году ограничения свободы», — сообщили в КНБ.
Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы, отметили в КНБ.