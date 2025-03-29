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КНБ раскрыл схему нелегальной миграции в Актюбинской области

Более 120 иностранцев незаконно легализовались в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Департамент КНБ по Актюбинской области пресек канал нелегальной миграции.

Местный житель организовал схему, которая позволила более 120 иностранцам легализоваться на территории Казахстана, в обход законодательства, путем фиктивного трудоустройства и прописки по месту жительства.

«20 марта 2025 года решением суда г. Актобе организатор привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 394 УК и приговорен к одному году ограничения свободы», — сообщили в КНБ.

Незаконно полученные иностранцами разрешения на временное проживание в Казахстане аннулированы, отметили в КНБ.