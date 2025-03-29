Глава Пентагона приводил жену на встречи, где обсуждалась секретная информация

Министерство обороны США недавно также оказалось в центре внимания из-за нескольких скандалов, включая утечку информации о встрече с Илоном Маском и планы по ликвидации аналитического центра в Пентагоне. Эти события вызвали общественный резонанс и пристальное внимание к действиям министра обороны Пита Хегсета, который, несмотря на критику, продолжает участвовать в спорных инициативах, связанных с национальной безопасностью. Сам Хегсет был назначен министром обороны США недавно — с 25 января 2025 года.