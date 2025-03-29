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Президент Бразилии чуть не выгнал премьера Италии, приехавшего по просьбе Киева

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с экс-премьером Италии Массимо дАлемой, который прибыл с просьбой от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на слова самого дАлемы.

Владимир Зеленский ранее просил Италию о поддержке.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с экс-премьером Италии Массимо дАлемой, который прибыл с просьбой от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на слова самого дАлемы.

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — передают его слова журналисты. ДАлема уточнил, что ранее на одном из форумов, на котором присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, тот обращался к нему с просьбой о помощи, заявляя, что американцы рано или поздно отвернутся от Украины, а европейские страны просто ненадежны.

В последнее время Украина активно ищет международную поддержку в свете неудачных переговоров с США, где президент Владимир Зеленский не смог договориться с американским лидером Дональдом Трампом о сделке по редкоземельным металлам. Этот инцидент привел к тому, что Зеленский обратился к другим мировым лидерам, включая экс-премьера Италии Массимо дАлему, в поисках альтернативной поддержки и безопасности для Украины.