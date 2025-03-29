Президент Бразилии чуть не выгнал премьера Италии, приехавшего по просьбе Киева

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — передают его слова журналисты. ДАлема уточнил, что ранее на одном из форумов, на котором присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, тот обращался к нему с просьбой о помощи, заявляя, что американцы рано или поздно отвернутся от Украины, а европейские страны просто ненадежны.