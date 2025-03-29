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Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над Белгородской областью

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак трех украинских дронов на территории Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на пятницу 78 беспилотников ВСУ над российскими регионами.