Силы ПВО сбили за ночь 3 украинских БПЛА над Белгородской областью

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак трех украинских дронов на территории Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении в ночь на пятницу 78 беспилотников ВСУ над российскими регионами.