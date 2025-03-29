Мошенники нашли способ наживаться на любви россиян к животным

В России мошенники начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками «жилищной инспекции», и вымогать деньги за якобы превышение разрешенного количества домашних животных в квартирах. Об этом сообщили в Роскачестве.
«На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками “жилищной инспекции”, обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы “превышающих лимит”, установленный несуществующим законом», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Дополнительно стало известно, что аферисты не только угрожают жителям изъятием животных, но и используют фишинговые сайты под видом портала «Госуслуг» для кражи личных данных, передает «Ридус». При этом мошенники требуют сразу перевести деньги для «оформления разрешения» на содержание домашних животных. Помимо этого злоумышленники начали представляться соседями в домовых чатах, размещая фейковые объявления, которые ведут на фишинговые сайты. Недавно Совфед одобрил закон о борьбе с кибермошенничеством, сообщает РАПСИ.