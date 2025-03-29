Мошенники нашли способ наживаться на любви россиян к животным

Дополнительно стало известно, что аферисты не только угрожают жителям изъятием животных, но и используют фишинговые сайты под видом портала «Госуслуг» для кражи личных данных, передает «Ридус». При этом мошенники требуют сразу перевести деньги для «оформления разрешения» на содержание домашних животных. Помимо этого злоумышленники начали представляться соседями в домовых чатах, размещая фейковые объявления, которые ведут на фишинговые сайты. Недавно Совфед одобрил закон о борьбе с кибермошенничеством, сообщает РАПСИ.