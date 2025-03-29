Появились подробности пожара, произошедшего в парке развлечений в Ангарске

Пожар, разгоревшийся в парке культуры и отдыха в Ангарске, начался из-за поджога. Как ранее сообщала КП-Иркутск, произошло все 27 марта 2025 года около 22:30. Очевидцы сняли жуткие кадры — полыхало неподалеку от колеса обозрения, были видны яркие языки пламени и столбы густого черного дыма. Позже в региональном МЧС уточнили, что горело нежилое здание для тира.