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Появились подробности пожара, произошедшего в парке развлечений в Ангарске

Пожар в парке культуры и отдыха в Ангарске начался из-за поджога.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар, разгоревшийся в парке культуры и отдыха в Ангарске, начался из-за поджога. Как ранее сообщала КП-Иркутск, произошло все 27 марта 2025 года около 22:30. Очевидцы сняли жуткие кадры — полыхало неподалеку от колеса обозрения, были видны яркие языки пламени и столбы густого черного дыма. Позже в региональном МЧС уточнили, что горело нежилое здание для тира.

Никто из работников парка не пострадал. Фото: соцсети парка развлечений.

— Павильон призовых аркадных аттракционов подожгли намерено. На данный момент ведется следствие, подано заявление в полицию. Благодарим спасателей за молниеносную реакцию — бригада прибыла к месту происшествия в течение двух минут, — пишет в сети руководство парка.

Пламя, охватившее 54 квадрата, тушили семь специалистов с применением двух единиц техники. К счастью, во время пожара никто не погиб и не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в микрорайоне Университетском Иркутска нашли страйкбольную гранату.