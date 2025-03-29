У аэропорта в Вашингтоне авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу днем. Самолет Airbus A319 вылетел из национального аэропорта Рональда Рейгана. Он направляется в Миннеаполис. В то же время четыре реактивных самолета Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США находились в этом районе, направляясь к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрации полета.
«Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам», — отмечает телеканал со ссылкой на заявление управления.
CBS не уточняет, как близко находились самолеты друг от друга. Отмечается, что оба воздушных судна продолжили свои маршруты без происшествий.
Телеканал также проводит параллель с авиакатастрофой, произошедшей в конце января этого года, когда пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом у вашингтонского аэропорта Рональда Рейгана.
Двадцать девятого января в аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.