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Столица Мьянмы осталась без электричества после землетрясения

НЕЙПЬИДО, 29 мар — РИА Новости. В столице Республики Союз Мьянма Нейпьидо не работает интернет и электричество, для поиска людей власти используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: Reuters

Сегодня столичные власти подключили крупную спецтехнику для поиска людей, которые все еще могут находиться под завалами. Спасатели помогают выжившим, но многих находят уже погибшими.

По словам местных жителей, землетрясение привело к многочисленным жертвам и травмам, людям необходима чрезвычайная помощь и помощь в восстановлении.

В Нейпьидо сейчас не работает интернет и электричество. Власти продолжают работы по восстановлению.

Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.