В Непале задержали более 50 участников протестов в Катманду

Как ранее сообщили ТАСС в российском посольстве в Непале, в пятницу утром на улицы Катманду вышли промонархические и прореспубликанские силы. В ходе шествий были зафиксированы столкновения монархистов с силами полиции. В Катманду введен комендантский час. Граждане РФ в посольство за помощью не обращались.