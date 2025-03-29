14 социальных объектов повреждено в результате землетрясения в Жамбылской области

Жители обеспокоены прибытием спецтехники в Меркенский район, установкой временных палаток. Все эти мероприятия проводятся в соответствии с алгоритмом, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Нет причин для беспокойства, заявили в акимате. Для обеспечения безопасности населения службы работают в усиленном режиме.