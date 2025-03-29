АСТАНА, 29 мар — Sputnik. 14 социальных объектов повреждено в результате землетрясения в Жамбылской области, сообщил акимат региона. А именно:
- объектов образования — 9;
- здравоохранения — 2;
- сферы социальной защиты — 1;
- спорта — 1;
- культуры — 1.
На заседании оперативного штаба аким региона Ербол Карашукеев заявил, что ситуация в регионе находится на личном контроле Токаева.
«Президент поручил оказать необходимую помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов. По поручению Премьер-министра в область направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям. Бесперебойную работу объектов систем жизнеобеспечения, промышленных предприятий, социальных объектов следует держать на постоянном контроле. Безопасность людей превыше всего», — отметил Карашукеев.
Жители обеспокоены прибытием спецтехники в Меркенский район, установкой временных палаток. Все эти мероприятия проводятся в соответствии с алгоритмом, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Нет причин для беспокойства, заявили в акимате. Для обеспечения безопасности населения службы работают в усиленном режиме.
Ночью 28 марта в ряде районов и городе Тараз Жамбылской области произошло землетрясение. Наибольшая интенсивность — 5 баллов зарегистрирована в Меркенском районе. В районе Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городе Тараз и других районах — 2 балла.
Второе землетрясение за сутки произошло в 15:56, пострадавших нет.