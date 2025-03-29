МВД изъяло более 110 кг наркотиков за неделю

В Алматы задержан 26-летний мужчина, перевозивший в своей машине 2,5 кг мефедрона, 50 гр. кокаина и 30 гр. синтетического вещества «экстази». Также задержаны двое граждан, у которых в автомобиле обнаружили почти 1 кг мефедрона и 20 гр. Кокаина, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.