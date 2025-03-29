МВД изъяло более 110 кг наркотиков за неделю

В Алматы задержан 26-летний мужчина, перевозивший в своей машине 2,5 кг мефедрона, 50 гр. кокаина и 30 гр. синтетического вещества «экстази». Также задержаны двое граждан, у которых в автомобиле обнаружили почти 1 кг мефедрона и 20 гр. Кокаина, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В области Абай 27-летний мужчина пытался перебросить на территорию исправительного учреждения 2 кг гашиша, расфасованного в шести свертках.
В Астане 27-летний задержанный хранил в холодильнике более 10 кг гашиша и 265 гр. марихуаны. Он приобретал их через Telegram-каналы.
В итоге за неделю в изоляторы водворены 29 человек, изъято более 110 кг наркотиков. Среди них более 78 кг синтетики, 9 кг гашиша, 22 кг марихуаны и 68 гр. кокаина.
Министерство внутренних дел продолжает активную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений, — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.