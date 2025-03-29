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Российские туристы застряли в Мьянме

Основные международные аэропорты страны закрыты из-за последствий землетрясения.

Источник: Reuters

Как рассказали отдыхающие в Мьянме россияне, рейсы в два главных аэропорта — Нейпьидо и Мандалай — отменены. Из-за этого туристы вынуждены либо дожидаться новых рейсов, либо ехать в единственный работающий международный аэропорт Янгон, что в 8 часах езды от Мандалая. Но из-за разрушенных дорог добраться туда очень сложно.

Нейпьидо пострадал сильнее, по нему пока нет даже примерной даты открытия. Из Мандалая есть билеты на 1 апреля.

Сейчас туристы пытаются самостоятельно хотя бы эвакуироваться из центра Мьянмы в более безопасные города, чтобы дождаться открытия аэропортов. Однако ездить по дорогам страны сейчас крайне опасно: многие полосы разрушены, один из мостов обрушился, движение хаотичное из-за желания людей поскорее покинуть эпицентр землетрясений. К тому же в Мьянме всё ещё могут быть риски повторных сильных толчков.

На данный момент сообщается о 1002 погибших. Ещё 2376 человек пострадали.

Ранее мы писали о том, что в одном из главных международных аэропортов Мьянмы — Нейпьидо, который сейчас закрыт, — погибло минимум девять человек. Во время повторного землетрясения рухнула диспетчерская вышка.