Российские туристы застряли в Мьянме

Сейчас туристы пытаются самостоятельно хотя бы эвакуироваться из центра Мьянмы в более безопасные города, чтобы дождаться открытия аэропортов. Однако ездить по дорогам страны сейчас крайне опасно: многие полосы разрушены, один из мостов обрушился, движение хаотичное из-за желания людей поскорее покинуть эпицентр землетрясений. К тому же в Мьянме всё ещё могут быть риски повторных сильных толчков.