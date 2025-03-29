В Башкирии разбился насмерть депутат Горсовета Уфы

Ночью на Николаевском перекрестке в Башкирии произошла авария, унесшая жизнь депутата Горсовета Уфы. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», в автомобиле находился 42-летний Рустам Мукаев.
Рустам Мукаев занимал пост заместителя директора по юридическим вопросам строительного предприятия «Инициатива», был известен как активный и неравнодушный к проблемам горожан депутат, избранный в 2021 году. Мужчина был женат и воспитывал троих детей.
По информации Госавтоинспекции Башкирии, 36-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и, нарушив правила проезда перекрестка, врезался в грузовик «Хово». Пассажир «Лексуса» погиб на месте. Подробности ДТП выясняются.
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