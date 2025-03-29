Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии разбился насмерть депутат Горсовета Уфы

В Башкирии в аварии погиб депутат Горсовета.
Источник: Комсомольская правда

Ночью на Николаевском перекрестке в Башкирии произошла авария, унесшая жизнь депутата Горсовета Уфы. Как сообщает телеграм-канал «Честный репортаж», в автомобиле находился 42-летний Рустам Мукаев.

Рустам Мукаев занимал пост заместителя директора по юридическим вопросам строительного предприятия «Инициатива», был известен как активный и неравнодушный к проблемам горожан депутат, избранный в 2021 году. Мужчина был женат и воспитывал троих детей.

По информации Госавтоинспекции Башкирии, 36-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и, нарушив правила проезда перекрестка, врезался в грузовик «Хово». Пассажир «Лексуса» погиб на месте. Подробности ДТП выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.