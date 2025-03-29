Челябинка фиктивно прописала 15 иностранцев в своей квартире

35-летняя челябинка прописала в своей квартире 15 иностранцев, не предоставляя им фактической жилплощади. По данным полиции, только с начала 2025 года по адресу прибавилось трое «жильцов».
— Женщина прописала в своей квартире 15 иностранных гражданина, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры, — сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.
В отношении женщины заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Все иностранцы сняты с миграционного учета, а подозреваемой теперь грозит наказание за фиктивную регистрацию.