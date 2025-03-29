AP: в США мужчина погиб от бешенства после трансплантации органа

По данным издания, операцию по пересадке органа провели в декабре 2024 года в одной из больниц Огайо. Через месяц пациент скончался.
В ходе расследования, которое проводили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и департамента здравоохранения штата, выяснилось, что причиной смерти стало заражение бешенством.
Какой именно орган трансплантировали не уточняется. При этом СМИ отмечает, что случаи заражения бешенством во время подобной операции крайне редкие.
Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг могло стать отторжение организмом пересаженной ей ранее печени.