Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой

Авария произошла накануне в 21:40 в районе поселка Гаспра. Предварительно установлено, что двадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mazda-3, на закругленном участке трассы не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.
«В результате ДТП пострадали водители и четыре пассажира транспортных средств, в том числе двое несовершеннолетних 2009 и 2016 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств этой аварии.
«Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
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