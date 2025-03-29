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Двое детей и четверо взрослых пострадали в страшном ДТП под Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Шесть человек, в том числе двое детей девяти и шестнадцати лет, пострадали в ДТП на трассе Ялта-Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Авария произошла накануне в 21:40 в районе поселка Гаспра. Предварительно установлено, что двадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mazda-3, на закругленном участке трассы не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti.

«В результате ДТП пострадали водители и четыре пассажира транспортных средств, в том числе двое несовершеннолетних 2009 и 2016 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Республиканская прокуратура контролирует проведение проверки обстоятельств этой аварии.

«Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Накануне в Севастополе на пешеходном переходе иномарка сбила ребенка.