В селе Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений

22 марта в Иркутске был введен режим повышенной готовности из-за аномально высокой температуры воздуха, которая превышает средние многолетние значения на 8−12 градусов и опережает климатический график почти на месяц. 23 марта в селе Хомутове, где складывается наиболее сложная ситуация с паводком, было принято решение ввести режим ЧС. В Иркутском районе было подтоплено 193 приусадебных участка и 29 жилых домов.