В селе Иркутской области спасатели откачали воду из 12 домовладений

«Благодарен студентам-спасателям Иркутского, Зиминского и Саянского городских отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они оказывали адресную помощь жителям домов, которые были подтоплены. Ребята откачивали воду из подвалов, скважин и со дворов. Такая помощь потребовалась жителям домов по улицам: Терновая, Тепличная, Сибирская, Изумрудная, Владимирская. С 26 по 28 марта эти работы провели в 12 домовладениях», — написал Кобзев.
Он добавил, что в выходные планируется откачать воду в остальных домовладениях. После этого добровольцы и сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области продолжат мониторинг до полной ликвидации последствий ЧС. При этом с 29 марта по 4 апреля ожидается потепление и интенсивное таяние снега.
По данным Иркутского УГМС, 29 марта по области днем воздух может прогреться до плюс 7 градусов. Прогнозируется ветер с порывами до 14 м/c.
22 марта в Иркутске был введен режим повышенной готовности из-за аномально высокой температуры воздуха, которая превышает средние многолетние значения на 8−12 градусов и опережает климатический график почти на месяц. 23 марта в селе Хомутове, где складывается наиболее сложная ситуация с паводком, было принято решение ввести режим ЧС. В Иркутском районе было подтоплено 193 приусадебных участка и 29 жилых домов.