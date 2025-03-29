Под Самарой вспыхнул полигон, на котором могут быть тела Тарховых

В Волжском районе, неподалеку от Преображенки, загорелся мусорный полигон, на котором, предположительно, могут находиться тела Тарховых.
На тушение огня ушло несколько часов. Спасатели получили сообщение о возгорании в 18:45 28 марта. Локализовать его удалось лишь к 20:30. Площадь пожара составила не менее 900 кв.м. Чудом обошлось без пострадавших.
По данным МЧС, в тушении пожара задействовали 10 человек и 8 единиц техники.
Напомним, внучка экс-мэра Самары Тархова убила его и бабушку, а затем вместе с сообщником выбросила части тел в мусорку.