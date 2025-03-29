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В Тайшетском районе водитель авто на летней резине пострадал в аварии

Мужчина съехал с дороги и врезался в дерево.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Водитель пострадал в аварии в Тайшетском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все 28 марта 2025 около 12 часов дня в городе Бирюсинске.

По предварительной информации, 35-летний мужчина не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. Известно, что он уже сменил зимнюю резину на летнюю, что довольно рано — на улице гололед.

— После проверки по базам данных установлено, что мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Инспектора ДПС выявили у нарушителя признаки опьянения и направили на прохождение медицинского освидетельствования, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу. В это время госавтоинспекторы напомнили, что «переобувать» авто рекомендуется лишь после того, что как на улице установятся положительные температуры, а на дороге не будет снега и наледи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка осталась без квартиры из-за телефонных мошенников.