В Тайшетском районе водитель авто на летней резине пострадал в аварии

Водитель пострадал в аварии в Тайшетском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все 28 марта 2025 около 12 часов дня в городе Бирюсинске.
По предварительной информации, 35-летний мужчина не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. Известно, что он уже сменил зимнюю резину на летнюю, что довольно рано — на улице гололед.
— После проверки по базам данных установлено, что мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Инспектора ДПС выявили у нарушителя признаки опьянения и направили на прохождение медицинского освидетельствования, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в больницу. В это время госавтоинспекторы напомнили, что «переобувать» авто рекомендуется лишь после того, что как на улице установятся положительные температуры, а на дороге не будет снега и наледи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка осталась без квартиры из-за телефонных мошенников.