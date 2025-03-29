Американец угнал грузовик и протаранил 13 машин в Калифорнии

В Японии 23 марта рейсовый ночной автобус слетел с дороги и врезался в дерево, в результате чего погиб водитель, 21 пассажир получил ранения. Уточнялось, что мужчина, находившийся за рулем, неоднократно совершал поездки по этому маршруту и имел стаж более 20 лет. Также у него не было выявлено каких-либо проблем со здоровьем перед отправлением автобуса.