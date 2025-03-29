Красноярка рассказала о сильном землетрясении в Таиланде

Информацию передает телеканал «Енисей».
В момент землетрясения она находилась в своей квартире в Бангкоке вместе с ребенком. София отметила, что, почувствовав сильный толчок, сразу выбежала на улицу, не успев захватить ни вещи, ни документы — только телефон.
«Мы были в ужасе, слышали оглушительный треск, здание начало шататься. Мы выбежали на улицу даже без обуви и верхней одежды. У нас не было ничего, кроме телефона, так как здание было эвакуировано», — поделилась она.
К сожалению, после землетрясения дом обрушился и получил серьезные повреждения. О том, где будет жить София вместе с мужем и ребенком, пока нет информации.
Стоит отметить, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы.