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Мошенники украли 514 млн рублей у жителей Красноярского края с начала года

Жертвами телефонных мошенников с начала года стали более двух тысяч жителей Красноярского края.

Источник: Freepik

Телефонные мошенники украли 514 млн рублей у 2139 жителей Красноярского края с начала 2025 года. Об этом 29 марта сообщили в краевой прокуратуре.

Лишь за последнюю неделю злоумышленники обокрали 172 жителя региона на 56 млн рублей. Мошенники чаще всего обманывали сибиряков с помощью фишинговых ссылок, фейковых бирж, а также под предлогом перевести деньги на «безопасный счёт».

Процент раскрываемости преступлений по телефонным мошенничествам составляет 22,3% (раскрыто 350 преступлений). В суды направлено 80 уголовных дел.

Как отмечают в прокуратуре, во всех случаях возбуждены и расследуются уголовные дела.