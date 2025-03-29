Мошенники украли 514 млн рублей у жителей Красноярского края с начала года

Телефонные мошенники украли 514 млн рублей у 2139 жителей Красноярского края с начала 2025 года. Об этом 29 марта сообщили в краевой прокуратуре.
Лишь за последнюю неделю злоумышленники обокрали 172 жителя региона на 56 млн рублей. Мошенники чаще всего обманывали сибиряков с помощью фишинговых ссылок, фейковых бирж, а также под предлогом перевести деньги на «безопасный счёт».
Процент раскрываемости преступлений по телефонным мошенничествам составляет 22,3% (раскрыто 350 преступлений). В суды направлено 80 уголовных дел.
Как отмечают в прокуратуре, во всех случаях возбуждены и расследуются уголовные дела.