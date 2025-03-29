Мошенники украли 514 млн рублей у жителей Красноярского края с начала года

Лишь за последнюю неделю злоумышленники обокрали 172 жителя региона на 56 млн рублей. Мошенники чаще всего обманывали сибиряков с помощью фишинговых ссылок, фейковых бирж, а также под предлогом перевести деньги на «безопасный счёт».