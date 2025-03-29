Более 250 человек искали всю ночь 10-летнего ребенка в Барановичском районе

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Свыше 250 человек было задействовано в поисках 10-летнего ребенка, пропавшего накануне в Барановичском районе, сообщили в субботу в УВД Брестского облисполкома.
По данным правоохранителей, юный минчанин в пятницу, 28 марта, ушел из дома в деревне Застаринье и бесследно пропал. Милиция опубликовала фотографию мальчика и назвала его приметы, а также одежду, которая была на нем в момент исчезновения. Граждан, имеющих сведения о его местонахождении, призвали незамедлительно сообщить их в Барановичский РОВД.
«В Барановичском районе найден пропавший вчера вечером Ляшевич Станислав», — говорится в сообщении УВД.
Там также отмечается, что мальчика искали всю ночь: было задействовано более 250 человек — это сотрудники милиции, военнослужащие внутренних войск, пожарные, волонтеры и местные жители.
Прилегающую к деревне территорию обследовали с применением дрона, служебных собак и другой техники, прочесывали «живыми цепочками», опрашивали население.
В УВД рассказали, что ребенок уже передан родственникам, его жизни и здоровью ничто не угрожает. При этом в управлении не привели деталей, по какой причине мальчик пропал и где его нашли.