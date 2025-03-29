Более 250 человек искали всю ночь 10-летнего ребенка в Барановичском районе

По данным правоохранителей, юный минчанин в пятницу, 28 марта, ушел из дома в деревне Застаринье и бесследно пропал. Милиция опубликовала фотографию мальчика и назвала его приметы, а также одежду, которая была на нем в момент исчезновения. Граждан, имеющих сведения о его местонахождении, призвали незамедлительно сообщить их в Барановичский РОВД.