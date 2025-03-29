В Ингушетии заключили под стражу пособника террористов, экстрадированного из Египта

«После совершенных преступлений фигурант скрылся за пределами страны, в связи с чем ему было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений террористического характера, а судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск», — добавили в пресс-службе.