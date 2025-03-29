В Ингушетии заключили под стражу пособника террористов, экстрадированного из Египта

«Задержан 55-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 (пособничество участникам организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством РФ). По запросу компетентных органов обвиняемый экстрадирован из Египта и в настоящее время содержится под стражей», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 2023 году обвиняемый предоставлял в течение пяти месяцев частный дом в сельском поселении Троицкое членам ячейки террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
«После совершенных преступлений фигурант скрылся за пределами страны, в связи с чем ему было заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений террористического характера, а судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск», — добавили в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Республике Ингушетия и ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия.