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Полиция задержала участника драки в поселке Преображение в Приморье

Полицейские установили личность и задержали одного из участников конфликта в поселке Преображение после обнаружения соответствующей публикации в соцсетях, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о мужчине, избивающем другого человека, было найдено полицией в процессе мониторинга социальных сетей. После этого стражи порядка начали проверку происшествия.

Выяснив все подробности случившегося и идентифицировав всех участников, полицейские изъяли видеозапись и добавили её к делу. В итоге они смогли установить местоположение главного фигуранта. 30-летний житель поселка был задержан и доставлен в отделение полиции. Задержанный признался, что нанес травмы человеку, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения и проявлявшему агрессию.

Все собранные доказательства были переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства и вынесения решения.