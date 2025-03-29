Полиция задержала участника драки в поселке Преображение в Приморье

Выяснив все подробности случившегося и идентифицировав всех участников, полицейские изъяли видеозапись и добавили её к делу. В итоге они смогли установить местоположение главного фигуранта. 30-летний житель поселка был задержан и доставлен в отделение полиции. Задержанный признался, что нанес травмы человеку, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения и проявлявшему агрессию.