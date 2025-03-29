Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животных

Аферисты через домовые чаты предлагают бесплатно забрать технику или мебель. Заинтересовавшимся присылают фотографии вещей. Затем мошенники утверждают, что не могут встретиться лично и предлагают отправить технику только с курьером. Согласившимся высылают ссылку, через которую телефон пользователей заражается вредоносным ПО и мошенники получают доступ к персональным данным и денежным средствам граждан.