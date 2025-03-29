Во Владивостоке неизвестные открыли огонь по окнам жилого дома

В столице Приморья неизвестные расстреляли окна квартиры в жилом доме. Полиция по данному факту начала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
«Неизвестные открыли огонь по окнам на Котельникова, 12. В результате следы от выстрелов остались на балконе в квартире на 4 этаже», — пишут владивостокцы в социальных сетях.
Судя по всему, хозяева квартиры после случившегося обратились в полицию, сотрудники которой начали проверку:
«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что похожий случай произошел в Уссурийске.