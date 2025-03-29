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Во Владивостоке неизвестные открыли огонь по окнам жилого дома

Во Владивостоке полиция ищет неизвестных, расстрелявших окна в доме.

Источник: Комсомольская правда

В столице Приморья неизвестные расстреляли окна квартиры в жилом доме. Полиция по данному факту начала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«Неизвестные открыли огонь по окнам на Котельникова, 12. В результате следы от выстрелов остались на балконе в квартире на 4 этаже», — пишут владивостокцы в социальных сетях.

Судя по всему, хозяева квартиры после случившегося обратились в полицию, сотрудники которой начали проверку:

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что похожий случай произошел в Уссурийске.