Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшный пожар в Кавалерово унес жизнь мужчины

Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

Источник: МЧС РФ

Вечером в пятницу, 28 марта, в Кавалерово разгорелся пожар. Погиб мужчина. Причина возгорания пока не установлена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В поселке загорелись гаражи. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 67-летнего мужчины. Площадь возгорания составила около 108 кв. метров.

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновлено 18.11: предварительная причина пожара — ненадлежащая эксплуатация печного оборудования, установленного в гаражном боксе, принадлежащем погибшему. Установление причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки поставлены в прокуратуре на контроль.

Напомним, пожар разгорелся днем 28 марта в одном из строящихся многоквартирных домов Владивостока. Погибших и пострадавших нет.