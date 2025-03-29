Страшный пожар в Кавалерово унес жизнь мужчины

Вечером в пятницу, 28 марта, в Кавалерово разгорелся пожар. Погиб мужчина. Причина возгорания пока не установлена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В поселке загорелись гаражи. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 67-летнего мужчины. Площадь возгорания составила около 108 кв. метров.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено 18.11: предварительная причина пожара — ненадлежащая эксплуатация печного оборудования, установленного в гаражном боксе, принадлежащем погибшему. Установление причин произошедшего, ход и результаты доследственной проверки поставлены в прокуратуре на контроль.
Напомним, пожар разгорелся днем 28 марта в одном из строящихся многоквартирных домов Владивостока. Погибших и пострадавших нет.