В Воронеже грузовик сбил 13-летнюю девочку

Примерно в 14:00 51-летний мужчина, управляя грузовиком «Исузу-47052А», ехал по улице Ленинградской в сторону Ленинского проспекта. Водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов и не уступил дорогу девочке. В результате транспортное средство наехало на подростка. Пострадавшую с различными телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.