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В Воронеже грузовик сбил 13-летнюю девочку

Подростка увезли на «скорой» в больницу.

Источник: МВД

По предварительным данным, вчера, 28 марта, около дома № 3 по улице Героев Стратосферы в Воронеже произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 14:00 51-летний мужчина, управляя грузовиком «Исузу-47052А», ехал по улице Ленинградской в сторону Ленинского проспекта. Водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов и не уступил дорогу девочке. В результате транспортное средство наехало на подростка. Пострадавшую с различными телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.