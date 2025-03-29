Челябинка лишилась 700 тысяч при «замене» полиса ОМС

Полицейским девушка рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка и сообщила о необходимости смены полиса ОМС на новый образец и о возможности получения его лично в поликлинике. Последовав указаниям звонившей, девушка назвала код из SMS.
Позже ей поступил звонок в мессенджере о попытке оформления на ее имя кредита. Звонивший предложил «безопасное» решение: самостоятельно взять кредит. Доверившись ему, девушка перечислила на указанный мошенниками счет 700 тыс. кредитных средств.
«Для убедительности мошенники присылали доверчивой жительнице Кыштыма документы, которые якобы подтверждали озвученную ими информацию. Когда девушка провела финансовые операции, она рассмотрела внимательно все документы и увидела в них множество ошибок», — рассказали в ГУ МВД региона.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.