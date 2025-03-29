Рабочий погиб при падении с 21 этажа дома на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске подсобный рабочий погиб, упав с 21 этажа строящегося здания на Красном проспекте. Трагедия произошла еще в декабре 2024 года, но только сейчас завершено расследование. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области.
19 декабря 2024 года рабочий компании «Монолитстрой» выполнял шлифовку швов на высоте. Мужчина сорвался вниз из-за отсутствия защитных ограждений.
Проверка выявила многочисленные нарушения: нет службы охраны труда, работники не проходили обучение технике безопасности, не проводились обязательные медосмотры и отсутствовал контроль за выдачей защитных средств.
Компании выписали пять штрафов и три предписания, включая требование отстранить необученных сотрудников.
Напомним, что ранее родные рассказали о погибших в ДТП, которое устроил пьяный мажор на BMW в Новосибирске.