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Рабочий погиб при падении с 21 этажа дома на Красном проспекте в Новосибирске

Проверка выявила грубые нарушения техники безопасности на стройке.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске подсобный рабочий погиб, упав с 21 этажа строящегося здания на Красном проспекте. Трагедия произошла еще в декабре 2024 года, но только сейчас завершено расследование. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области.

19 декабря 2024 года рабочий компании «Монолитстрой» выполнял шлифовку швов на высоте. Мужчина сорвался вниз из-за отсутствия защитных ограждений.

Проверка выявила многочисленные нарушения: нет службы охраны труда, работники не проходили обучение технике безопасности, не проводились обязательные медосмотры и отсутствовал контроль за выдачей защитных средств.

Компании выписали пять штрафов и три предписания, включая требование отстранить необученных сотрудников.

Напомним, что ранее родные рассказали о погибших в ДТП, которое устроил пьяный мажор на BMW в Новосибирске.