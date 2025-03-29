Рабочий погиб при падении с 21 этажа дома на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске подсобный рабочий погиб, упав с 21 этажа строящегося здания на Красном проспекте. Трагедия произошла еще в декабре 2024 года, но только сейчас завершено расследование. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Новосибирской области.