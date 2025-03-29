В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом

Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в павильоне кафе быстрого питания на Чебышёвской улице в Петергофе неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания.