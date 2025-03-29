В Петербурге мужчина требовал бесплатную шаурму в кафе, угрожая пневматом

Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в павильоне кафе быстрого питания на Чебышёвской улице в Петергофе неизвестный угрожает сотруднику заведения пистолетом и требует бесплатного обслуживания.
«По прибытии в адрес полицейские задержали подозреваемого в причастности к инциденту 38-летнего жителя Петергофа, который, предварительно, угрожая пневматическим пистолетом, требовал бесплатную шаверму у сотрудника павильона», — говорится в сообщении.
Задержанный доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет изъят.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.