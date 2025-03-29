В Благовещенске три пьяные подруги ошиблись дверью и обокрали чужую квартиру

До этого сообщалось, что в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей, когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.